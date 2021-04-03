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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ سلمي أبو ضيف عبر انستجرام

السبت 03/أبريل/2021 - 03:39 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة بمكياج صاخب.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع الفنانة جميلة عوض والفنانة نجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.  

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.     

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
شاهد.. أحدث ظهور لـ سلمي أبو ضيف عبر انستجرام
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