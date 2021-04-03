صعب تلاقي شخص يحسسك انك غالي ... ميريهان حسين توجه رسالة عبر انستجرام

وجهت الفنانة الشابة "ميريهان حسين"، رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وكتبت: مش سهل تلاقي شخص يقدر يشوفك من جوا، يحس بيك ويفهمك من غير ما تضطر تقعد تشرح وتبرر يعرف لوحده اللي خلاك تتصرف بطريقة معينة في موقف معين ، شخص میشککش في نواياك ولا يشك فيك ، يبقى عارف إيه اللى بيبسطك ويحاول دايما يعمله ، شخص مايزهقش منك ولا من حكاياتك المكرره ، شخص يشوفك كل يوم بنفس الشغف كأنه بيشوفك لأول مره ، يحبك ويحب كل تفاصيلك اللي محدش بيشوفها ولا بياخد بالة منها غيرة .





و تابعت : شخص يخليك تشوف نفسك بعين جديده شخص يحسسك أنك غالي أوي وأن مفيش حاجه في الدنيا ممكن تعوضك ، شخص تقدر تبقى على طبيعتك قدامه من غير ما تلبس ، ماسكات أو تتقمص شخصيه مش بتاعتك عشان ترضيه أو تعجبة .





وأحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.