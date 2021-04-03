صاحبة ماركة ملابس عالمية تتهم زوج والدتها بالاعتداء عليها

اتهمت ألكسندرا زاريني صاحبة دار أزياء "جوتشي" زوج والدتها جوزيف روفالو بتهمة التحرش ومحاولة الاعتداء عليها بعد مرور سنوات من محاولته للقيام بذلك في منزلها بالقرب من أسكوت.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تحقق الشرطة البريطانية في مزاعم الاعتداء الجنسي في عائلة ازيء جوتشي كما اوضحتها ألكسندرا، وتقول مصادر الشرطة إن الضباط أرادو التحدث إلى والدتها المولودة في بريطانيا ، باتريشيا جوتشي ، وجدتها الإيطالية ، برونا بالومبو للتأكد من صحة الأمر.





ولكن حتى الآن تحتوي أوراق المحكمة في الولايات المتحدة على ما يفيد بأن السيد روفالو، المدير السابق لشركة برنس وكذلك الأرض والرياح والنار، اعتدى عليها جنسيًا بين سن السادسة والسابعة عشرة.





وكانت قد أخبرت السيدة البالغة من العمر 35 عامًا المحققين في وحدة التحقيق في وندسور أن الكثير من هذه الحوادث حدث خلف أبواب مغلقة في بيته الذي يقع بين خمسة أفدنة من الحدائق في الشارع الرئيسي في أسكوت.





واستكملت في الشكوى أن والدتها وجدتها كانتا تعلمان أنها تتعرض للاعتداء بانتظام لكنهما لم يفعلا شيئًا، ووفقًا للدعوى المدنية التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي في المحكمة العليا في كاليفورنيا، حاولت السيدة جوتشي والسيدة بالومبو، تجنب ما اعتبروه فضيحة يمكن أن تلطخ اسم جوتشي وربما تكلفهما الملايين.





تصر السيدة جوتشي، 58 عامًا، على أن المزاعم ضدها ووالدتها البالغة من العمر 83 عامًا خاطئة تمامًا، وتقول الأم لثلاثة أطفال إنها عندما أخبرتها ألكسندرا عن الإساءة في سبتمبر 2007 ، تركت السيد روفالو وطلقت منه في عام 2010.





وفقًا للدعوى القضائية ، بدأ الاعتداء الجنسي عندما كانت زاريني في السادسة من عمرها ولم يمض وقت طويل بعد أن نقلتها والدتها وشقيقتها الصغرى من المملكة المتحدة للعيش مع السيد روفالو في لوس أنجلوس.