أهم وأحسن مخرج في مصر.. ملك أحمد زاهر توجه رسالة لـ محمد سامي

وجهت الفنانة ملك أحمد زاهر رسالة شكر للمخرج محمد سامي .





ونشرت صورة برفقة أحمد زاهر عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت قائلة : شكرا أستاذ محمد سامي علي الفرصة اللي ادتهالي حقيقي فرصة متتعوضش اني اشتغل مع حضرتك و اقول حوار انت كاتبوا اتعلمت من حضرتك حجات مش هتعلمها في سنين كاملة





و تابعت : شكرا علي تعبك معاية و وقوفك فضهري و مسعدتك ليا و انك مسبتنيش لحظة فخورة ب اني اشتغلت مع حضرتك و يارب اكون عند حسن ظنك بيا و عند حسن ظن الناس و يجعل في وجهي القبول يا رب بحبك يا استاذ و كان ليا الشرف اني اشتغلت مع اهم و احسن مخرج و مؤلف في مصر .









جدير بالذكر، ان مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا بالإضافة الى كل من مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.





كانت الفنانة الراحلة احلام الجريتلى قد إنتهت من تصوير عدد من مشاهدها داخل أحداث العمل قبل ان تتوفى ، حيث لم يملها القدر ان تستكمل باقى مشاهدها.





جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر يقوم ببطولة فيلم جديد بعنوان "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.