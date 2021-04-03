موديل وممثل.. عبد الرحمن أصغر عاشق للتاريخ المصري: تمنيت المشاركة في موكب المومياوات

التوعية بعراقة التاريخ المصري وأهميته واحد من الأمور الهامة خاصة للأطفال، لمعرفة تاريخ أجدادهم العريق، هذا ما دفع طفلا مصريا للمطالبة طوال الفترة الماضية بالمشاركة في موكب المومياوات الملكي المقرر عقده اليوم 3 أبريل لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضرة بالفسطاط.





تواصل «صدى البلد» مع الممثل والموديل عبد الرحمن محي صاحب الـ 9 سنوات، والذي بدأ المشوار الفني والظهور الإعلامي بسبب دعم والدته المستمر لمدة 3 سنوات، حيث لاحظت حبه للتمثيل والأعمال الفنية خلال مشاهدة مسلسل «الزيبق» للفنان كريم عبد العزيز واهتمامه بمتابعة وتقليد ابنه في المسلسل بعد انتهاء كل حلقة.





شجعته والدته لتحقيق حلمه، حيث نفذت له جلسة تصوير احترافية قام بنشرها عبر حساب يحمل اسمه عبر موقع الصور "إنستجرام"، وبعدها تواصل معه عدد من أصحاب مصانع الملابس المصرية للعمل موديل أطفال، ويقول: "نفسي يبقى عندي براند بتاعي".





بجانب التمثيل وعرض الأزياء، يحب عبد الرحمن التاريخ المصري، من خلال القراءة والاطلاع المستمر بما يتناسب مع سنه الصغير، ويقول: "نفسي العالم كله يشوف آثار مصر ويعرفوا قد إيه مصر جميلة وعظيمة".





وهذا ما دفعه للتعبير عن رغبته للمشاركة في موكب المومياوات الملكية على مدار الفترة الماضية، لعدة أسباب أولها رغبته الشخصية في المشاركة في أحداث أو فعاليات تشجع الجميع على زيارة مصر، والسبب الآخر هو استغلال مشاركته ليكون مصدر دعم للأطفال الآخرين لمعرفة التاريخ المصرية وحبه.





"نفسي أطفال كتير تشارك في حفل المومياوات"، هذا ما دفعه لمحاولة التواصل مع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، لعرض الفكرة عليه، بوجود عبد الرحمن وغيره من الأطفال حتى شعروا بالمسئولية ودورهم في مثل هذه الأحداث العالمية، "عشان كل اللي في سني وأصغر مني يعرفوا أكتر تاريخ بلدهم".





ورغم عدم السماح بتحقيق هذه الفكرة في موكب المومياوات الملكية، لكن الطفل صاحب الـ 9 أعوام لم ييأس وبدلا من ذلك اتجه لحسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان رغبته في تنظيم حفل يكون عبارة عن نموذج مصغر من الموكب، ولكن للأطفال وبمشاركتهم بالزي المصري القديم، ويقول: "هتابع الموكب كله من البيت النهارده عشان مش هيتكرر".