اتفاق عراقي لبناني لإقامة تعاون طبي مقابل النفط‎

وقّع لبنان والعراق، الجمعة، اتفاقا إطاريا ينصّ على توفير بغداد نفطا مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.





وسيتلقى لبنان بموجب الاتفاق 500 ألف طن من النفط العراقي، أي سدس حاجاته، وفق ما أفاد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر.





وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ونظيره العراقي حسن التميمي الذي يزور بيروت قاما بتوقيع "اتفاق إطار بين البلدين، يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية".





ويعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية سببت صعوبات في التزود بالطاقة. وافق مجلس النواب في نهاية مارس على قرض لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. ويمثل 500 ألف طن من البترول نحو 3,5 ملايين برميل، أي حجم صادرات العراق النفطية اليومية.



