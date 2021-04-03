شراب الربيع.. إليكم طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد

تعتبر طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد من أشهر طرق تحضير العصائر، والذي يتمتع بمكونات مميزة وشهية ، بالإضافة إلى قيمتها العالية والمفيدة للجسم.





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طريقة رائعة للاستمتاع بالفراولة؛ حيث انه في موسمها في فصل الربيع، لا قام بتحضيره بطريقة مختلفة باستخدام شراب الورد لإضافة لون احمر و نكهة محببة. وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد، وهيرائعةبالفراولة؛ حيث انهمختلفةلإضافةنكهة





طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد





مقادير طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد :





3 حبات فراولة

6-8 حبات توت ازرق

4 إلى 5 ورقات نعنع

ليمونه خضراء

شراب الورد

صودا





طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد :





1- في كوبك المفضل اضيفوا الفراوله و التوت الازرق و النعنع و 3 ملاعق من شراب الورد ثم يتم هرسها بالكامل.





ا2- يتم إضافة عصير نصف الليمونه الخضراء، ثم قطعوا النصف الاخر الى شرائح و اضيفوها للكوب.



