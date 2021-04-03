شراب الربيع.. إليكم طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد

تعتبر طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد من أشهر طرق تحضير العصائر، والذي يتمتع بمكونات مميزة وشهية ، بالإضافة إلى قيمتها العالية والمفيدة للجسم.
إقرأ ايضا | تحضيرات رمضان.. طرق حفظ وتخزين 7 عصائر طبيعية
وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد، وهي طريقة رائعة للاستمتاع بالفراولة؛ حيث انه في موسمها في فصل الربيع، لا قام بتحضيره بطريقة مختلفة باستخدام شراب الورد لإضافة لون احمر و نكهة محببة.
طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد
مقادير طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد :
3 حبات فراولة
6-8 حبات توت ازرق
4 إلى 5 ورقات نعنع
ليمونه خضراء
شراب الورد
صودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بشراب الورد :
1- في كوبك المفضل اضيفوا الفراوله و التوت الازرق و النعنع و 3 ملاعق من شراب الورد ثم يتم هرسها بالكامل.
ا2- يتم إضافة عصير نصف الليمونه الخضراء، ثم قطعوا النصف الاخر الى شرائح و اضيفوها للكوب.
3- يتم ملء الأكواب بعصير موهيتو الفراولة بشراب الورد بمكعبات الثلج و اضيفوا الصودا