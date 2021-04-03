هاشتاج ميدان التحرير يتصدر تويتر.. ومغردون: فخورون ببلدنا مصر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # ميدان التحرير قبل ساعات من الموكب الاسطوري لنقل المومياوات الملكية من متحف المصري بالتحرير لمتحف القومي للحضارة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت أبرز التعليقات:

مصر لما تحب تعمل حاجه محترفه بتتفوق ، ولسه بكره عرض موكب الملكات ان شاءالله انبهار للعالم

حلوة يا بلدي

إحنا الشعب اللي هنحقق أهداف ثورتنا ونطهر بلدنا، بالمقاومة هنقدر

والله مصر تغيرت واحلوت اكثر واكثر

تستاهل مصر الريااادة

مصر في واجهة السياحة العالمية

فخور ببلدي مصر ام الدنيا ".

#إنه_لحدث_عظيم #موكب_المومياوات_الملكيه"

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد غدا السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.



وذلك فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل.



ومن المقرر أن يتم غلق الطرق التالية:



غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو ، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.



غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال ، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى ، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.



غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م .



وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة ، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية