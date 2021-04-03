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رياضة

أخبار الرياضة.. مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم.. والأهلي يعدل عقد أفشة

السبت 03/أبريل/2021 - 08:28 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي  جاءت كالتالي :


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة فيما يتعلق بنادي بيراميدز خلال الموسم المقبل ومستقبل نجوم الفريق.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق نهاية الموسم.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن صدور قرار من جانب وزارة الشباب والرياضة خلال ساعات بتشكيل لجنة جديدة لإدارة الزمالك.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عقد رزاق سيسيه لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري غير موثق في الاتحاد المصري لكرة القدم.

كشف هيثم عرابي مدير التسويق السابق بالنادي الأهلي عن رأيه في أزمة أحمد فتحي مع نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية. 










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