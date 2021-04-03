أخبار الرياضة.. مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم.. والأهلي يعدل عقد أفشة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة فيما يتعلق بنادي بيراميدز خلال الموسم المقبل ومستقبل نجوم الفريق.

الأهلي يعدل عقد أفشة كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق نهاية الموسم.

خلال ساعات.. لجنة جديدة في الزمالك كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن صدور قرار من جانب وزارة الشباب والرياضة خلال ساعات بتشكيل لجنة جديدة لإدارة الزمالك.

عمر ربيع ياسين: عقد سيسيه مع الزمالك غير موثق والفيصل هو الجبلاية أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عقد رزاق سيسيه لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري غير موثق في الاتحاد المصري لكرة القدم.

هيثم عرابي: بيراميدز سرب أزمة أحمد فتحي.. ومفيش سيطرة على أوضة اللبس

كشف هيثم عرابي مدير التسويق السابق بالنادي الأهلي عن رأيه في أزمة أحمد فتحي مع نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية.















