مصر تسجل 703 إصابات و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. ومقتل ضابط شرطة في حادث دهس بمحيط الكونجرس الأمريكي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

جولة جديدة لسد النهضة.. وزير خارجية مصر يتوجه إلى كنشاسا

الكويت تمدد منع دخول غير المواطنين إلى البلاد

بلينكن لنظيره الإسرائيلي: يجب أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس القدر من الحرية والأمن

ناقلة إيرانية تحمل مليون برميل نفط في طريقها إلى سوريا

واشنطن وطوكيو وسيئول تؤكد تمسكها بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 703 إصابات و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 703، مقابل 712 في بيانات الخميس، لتصل إلى 203546 حالة.





وذكرت "الوطن" أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري توجه، أمس إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وبمشاركة وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن السلطات الكويتية مددت منع دخول غير المواطنين إلى البلاد ضمن الإجراءات التي تتخذها في مواجهة فيروس كورونا.





ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قوله لنظيره الإسرائيلي جازي أشكينازي، إن لإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بنفس القدر من الحرية والأمن، مؤكدًا التزام م واشنطن بأمن إسرائيل وسعيها لتعزيز كافة جوانب الشراكة الأمريكية – الإسرائيلية.





وأشارت "الجريدة" إلى أن موقع متخصص في تعقب سفن النفط أكد أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس.





وقال موقع "تانكر تراكرز" إن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول في حال لم يطرأ أي جديد، وأن الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.





دوليًا، ذكرت "الوطن" أن شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي، أعلنت أن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها، الجمعة، الأمر الذي تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخر، كما أدى إلى رفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونجرس.



