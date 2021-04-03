ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم والقنوات الناقلة

السبت 03/أبريل/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني، في الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

تُذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم، عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ، في مباراة اليوم والوصول إلى النقطة العاشرة، وحسم الصعود إلى الدور التالي في البطولة، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان

مران قوي لحراس المرمى في تدريبات الأهلي استعدادًا للمريخ

عبد الحفيظ يحضر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

استعدادًا لمواجهة المريخ.. الأهلي يخوض مرانه الختامي اليوم

#ملك_افريقيا_جاهز_للعاشرة.. الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية: المبادرات الرئاسية تدخل ضمن باب "الرحمة مقصد الإسلام".. وزير الآثار يعلن مفاجآت بـ موكب المومياوات الفرعونية

نشرة الأخبار.. موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم والقنوات الناقلة.. تشكيل ليفربول وآرسنال المتوقع قبل موقعة الليلة.. وأول تعليق من أحمد فتحي على أزمته مع بيراميدز ورحيله عن النادي

رغم حصوله على اللقاح الروسي.. إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

احذر من هواتف ابنائك.. جروب سري على إنستجرام لجذب المراهقات للانتحار

انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج أونلاين بنظام الامتحان المنزلي.. اليوم

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بها بار وتلفزيون.. سعر ومواصفات فورد إكسبلورر ليموزين

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها