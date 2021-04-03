موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم والقنوات الناقلة

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني، في الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ، في مباراة اليوم والوصول إلى النقطة العاشرة، وحسم الصعود إلى الدور التالي في البطولة، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.