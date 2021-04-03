حبس شخص لاتهامه بسرقة متعلقات المترددين على المحال التجارية بالجمالية

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة متعلقات المترددين على المحال التجارية بالجمالية.





وأوضحت التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "مسجل شقى خطر- سرقات عامة" وبحوزته حقيبة يد بداخلها هاتف (محمول ، مبلغ مالى "مجهولين المصدر").





وبمناقشته عن مصدر المضبوطات ، اعترف بسرقتها من إحدى السيدات حال تواجدها بأحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة".





وأمكن التوصل للمجنى عليها وباستدعائها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.





وأضاف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى متحصلات تلك الوقائع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



