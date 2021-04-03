بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كشري إسكندراني

كشري إسكندراني من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كشري إسكندراني بأسهل الخطوات.





مقادير كشري إسكندراني

أرز

عدس أصفر

زيت

بصل مفروم

ثوم مفروم

كمون

مرقة

عصير طماطم

ملح وفلفل

10 بيض مسلوق

فلفل حار مقلي للتزيين

بصل مقرمش





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طريقة تحضير كشري إ سكندراني

-يشوح الأرز مع العدس في الزيت

-ثم يتبل بالملح والفلفل والبهارات ومكعب مرق

- ثم يضاف الماء المغلي ويترك حتى تمام النضج





-لعمل الصوص

يشوح البصل مع الثوم في الزيت ثم يضاف الكمون والكزبرة الناشفة والملح والفلفل

ثم يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم وتترك حتى تتسبك

ثم تتبل بالملح والفلفل والشطة وتترك حتى تتسبك ثم يقدم مع الكشري ويزين بالبيض المدحرج

والبصل المقرمش والعيش المقرمش







