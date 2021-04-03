مصرية بـ فرنسا: أنظار العالم اليوم تتجه نحو القاهرة

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن ٢٢ من المومياوات يتم نقلها اليوم من المتحف المصري القديم إلى متحف الحضارة الجديد، ويترقب العالم أجمع هذا الحدث الكبير الذي لن يتكرر ثانية في إطار استعدادات مصر نحو هذا الحدث العالمي الذي حقق اهتماما كبيرا له رسائل عديدة أهمها عندما تريد مصر فعل شيء فإنها تستطيع وقادرة على الترويج للسياحة لأنها تملك الأدوات الهامة لذلك .





وأضافت "في الحقيقة العالم على أهبة الاستعداد لنقل مراسم تلك الاحتفالية العظيمة حتي يعلم الجميع من هي مصر الحضارة والتاريخ يتحدث عن نفسه ونحن أمام عظمة أجدادنا المصريين والمومياوات التي يتم نقلها إلي متحف الحضارة الجديد كل اسم فيها كافٍ بأن يعرف العالم من هي مصر سواء ملكات مصر القدماء اللواتي كن لهن بصمة كبرى في صنع تاريخ مصر الملكة "حتشبسوت ونفرتاري والملك رمسيس الأول والثاني" فهم ملوك عظماء تركوا لنا بصمة كبرى في نفوس أحفادهم الفراعنة".





وتابعت "لكني وبصدق أقول بأن مصر حققت ما لم تستطع أي بلد في العالم تحقيقه خاصة في ظل الوباء الحالي لكن مصر اهتمت بعظمة التاريخ واعدت موكبا ذهبيا يليق بعظمة ملوك وملكات مصر القديمة".