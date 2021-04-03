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أخبار العالم

البرازيل تسجل 70 ألفا و238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 08:11 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
سجلت وزارة الصحة البرازيلية 70 ألفا و238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الوزارة- في إحصائية يومية حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت- بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 12 ملايين و910 آلاف و82 حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 328 ألفا و206 أشخاص، لتبقى نسبة الفتك عند مستوى 2.5%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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