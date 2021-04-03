نشرة الأخبار.. موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم والقنوات الناقلة.. تشكيل ليفربول وآرسنال المتوقع قبل موقعة الليلة.. وأول تعليق من أحمد فتحي على أزمته مع بيراميدز ورحيله عن النادي

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرضها على النحو التالي:

عيار 21 بقيمة 756 جنيها.. استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 3 إبريل 2021 ، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 756 جنيها، بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال تعاملات الأمس الجمعة وذلك وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس.

موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم والقنوات الناقلة

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل ليفربول وآرسنال المتوقع قبل موقعة الليلة

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق آرسنال مساء اليوم السبت، ملعب الإمارات، معقل آرسنال، في الجولة الثلاثين من الدوري، ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري ابطال افريقيا والدوري الإنجليزي.

متى تصلي صلاة الفجر إذا استيقظت بعد طلوع الشمس وقبل الظهر؟

متى تصلي صلاة الفجر وما آخر وقت لأدائها حاضرًا ، ومتى وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح، لعلها من الأمور التي تهم أولئك الذين عرفوا فضل صلاة الصبح وحرصوا على اغتنامه، لكن تداعيات الحياة سهلت عليهم تفويت صلاة الصبح، فإن كان الكثيرون يعرفون أن صلاة الصبح وصلاة الفجر هما مسميان لصلاة واحدة في أول النهار، وأدركوا فضلها، إلا أنه ينبغي معرفة متى تصلي صلاة الفجر حاضرًا، وهل من يستيقظون بعد طلوع الشمس خسروا هذه الصلاة، أم لاتزال لديهم الفرصة لأداء صلاة الصبح والفوز بفضلها؟.

أول تعليق من أحمد فتحي على أزمته مع بيراميدز ورحيله عن النادي

كشف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز حقيقة دخوله في مشاجرة مع مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا و رحيله بعد نهاية الموسم.

تخصيص 3.6 مليار جنيه لتنفيذ 9 آلاف شقة بمدينة بدر.. تفاصيل

قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارى تنفيذ 9024 وحدة سكنية حوالى (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بقيمة استثمارية 3.6 مليار جنيه.

عمليات نقل المومياوات والآثار حصرية لمصر فقط منذ 40عاما

أكد "بسام الشماع" المؤرخ والباحث في علم الآثار أن عمليات نقل الآثار والمومياوات تتميز بها مصر عن أيه دولة أخري، وأن تلك العمليات لا تحدث إلا في مصر، وذلك على مدار 40 عاما، موضحا أنه لولا ظروف فيروس كورونا لكان لهذا الحدث العظيم شأن آخر من الحضور الدولي، خاصة لإنفراد مصر بتلك الفاعليات الهامة عن غيرها من باقي دول العالم، وبالتالي يعد هذا الحدث استثنائيا لدرجة كبيرة.

الصحة: لدينا القدرة على تطعيم 12.5 مليون مواطن في 25 يوما

أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، ومساعدها للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، أنه من الممكن زيادة أعداد المراكز الصحية إلى 5 الالف مركز بما يمكن من تطعيم 12.5 مليون مواطن خلال 25 يوما حال زيادة حالات التسجيل.