درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة وباقي المدن ..فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 3-4- 2021، في القاهرة والمحافظات.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 22





درجات الحرارة فى دمنهور 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13والعظمى 21

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12العظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح 12والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم 11والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسماعيلية 11 والعظمى 21