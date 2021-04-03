باستخدام الأوزان الخفيفة.. تمارين رياضية لتقوية العضلات وتناسق الجسم

قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لعضلات الساقين والحفاظ على تناسق شكل الجسم.





وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية العضلات الخلفية، وذلك باستخدام الأوزان الخفيفة، حيث أنه من الممكن استخدام زجاجات المياه.





وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم،



