إحنا الفراعنة .. كبير مرشدي هيئة قناة السويس يعلق على تعويم السفينة الجانحة في وقت قياسي

علق الربان حافظ حسين، كبير مرشدي هيئة قناة السويس، علي نجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة ايفر جيفين، في وقت قياسي، قائلا: " احنا الفراعنة".





واشار الي ان نجاح اعمال تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة، نتاج عمل شاق وتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والفريق اسامة ربيع رئيس الجمهورية المستمرة لاستئناف الملاحة.





وأضاف ان قانون الملاحة الدولي يحمل مسئولية الحادث كاملة عاي قائد السفينة الجانحة وليس علي المرشد المصري والذي يقتصر دوره علي التوجيه فقط دون القيادة.





وشارك الربان حافظ حسين مرشد حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، التي عبرت قناة السويس، ظهر الجمعة، في طريقها إلى المحيط الهندي ومنطقة الخليج، كاشفا، تفاصيل الرحلة البحرية التي استغرقتها بالمجري الملاحي لقناة السويس بعد ايام من انتظام الملاحة.

يقول كبير مرشدي الهيئة، ان رحلتها البحرية بالقناة، استغرقت 10 ساعات، بدات 6 صباحا، امس الجمعة، من مدينة بورسعيد الي ان وصلت بورتوفيق بمدينة السويس في تمام الثامنة والنصف مساء.

يضيف: ان قائد حاملة الطائرات اثني علي الارشاد المصري البحري، واصفه بالاحترافي، مشيرا الي سعادته، بنجاح مصر في تعويم السفينة البنمية الجانحة وعودة الملاحة بقناة السويس في وقت قياسي.

كما كشف الربان حافظ سلامة في تصريحات خاصة، احد المواقف الحماسية بينه وبين القائد الامريكي Paul Campagna، قائلا: " من المواقف التي اثلجت صدورنا، عند رؤيته السفينة الجانحة ايفرجيفين، في منطقة الانتظار بالبحيرات، وصف مشهد توقف الملاحة بالقناة بالكابوس، مشيرا الي كفاءة المرشدين بنجاح التعويم وحل الازمة العالمية في وقت قياسي، مخالف للتوقعات وبدون خسائر بشرية او مادية".

يضيف ان التحدي الحقيقي في نجاح عبور أيزنهاور، قناة السويس، كان الارشاد الليلي، ومع ذلك تم العبور في امان، حيث غادرت المجري الملاحي لقناة السويس، مساء الجمعة.

مؤكدا علي مرافقتها 3 مدمرات، وقاطرتان معاون 10 وسلام 2 التابعة لهيئة قناة السويس.

وعبرت حاملة الطائرات الأمريكية قافلة الشمال المتجهة جنوبا للسويس، بحمولة 80360 طن طولها 332.08 متر.

شارك في ارشادها بقناة السويس، المرشدين المصريين، القبطان محمود أبوعجيلة كبير مرشدي القطاع الشمالي، وكبير مرشدي اوف ممتاز احمد خليل، والربان محمد مكرم.

من جهتها كشفت المصادر، في تصريحات خاصة، أن ترتيب السفينة ضمن قافلة الشمال رقم 7، أمامها مدمرة Uss Mitscher، خلفها مدمرةUSS THOMAS HUNDER، و سفينة الإمدادUSS Monterey.

وأشارت المصادر إلى قيام كبير مرشدي القطاع الشمالي، بإرشاد الحاملة الأمريكية خلال عبورها، حيث يرافقها 2 من قاطرات الإنقاذ بهيئة قناة السويس طوال فترة عبورها القناة حتى خروجها لخليج السويس.

وذكرت المصادر أن حاملة الطائرات "أيزنهاور" الأمريكية ومجموعة السفن المرافقة لها، كانت قد دخلت مياه البحر الأحمر عبر قناة السويس، منتصف مارس الماضي، كما عبرت كوبري السلام، أسفل الكوبري المعلق الذي يربط آسيا بإفريقيا، خلال 2019.





وأعلنت البحرية الأمريكية، بدء عملية قتالية لحاملة الطائرات دوايت إيزنهاور في شرق البحر المتوسط، دعمًا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت البحرية الأمريكية، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" تنفذ طلعات جوية في شرق البحر المتوسط.





وتحمل حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور على متنها 48 مقاتلة قاذفة من طراز F/A-18E Super Hornet، وطائرات مخصصة للحرب الإلكترونية والإنذار المبكر، وطائرات نقل، إضافة إلى طائرات مضادة للغواصات وطائرات إنقاذ.





ووفقا للنظام المعتمد، تضم مجموعة السفن المرافقة لحاملة الطائرات غواصة نووية ضاربة مزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة التي يبلغ مداها 1.5 ألف كلم.



