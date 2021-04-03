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رياضة

شاهد.. شيكابالا يهنئ عمرو زكي بعيد ميلاده

السبت 03/أبريل/2021 - 12:27 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك على تهنئة صديقه لاعب الفريق السابق عمرو زكي بعيد ميلاده.

ونشر شيكابالا عبر استوري بحسابة بإنستجرام صورة له برفقة عمرو زكي وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد "

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران فريقه الجماعي الخميس الماضي.

وكان شيكابالا قد خضع لتدريبات تأهيلية وبدنية أمس الأربعاء لرفع الحمل البدني له وفقا لرغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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