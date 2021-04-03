نهاد تبدع في تصميم إكسسوارات شهر رمضان باستخدام الأخشاب

قالت نهاد نبيل، مصممة مجسمات من الخشب، إن ديكورات الخشب أفضل كثيرا من البلاستيك من حيث الاستخدام ، مضيفة: يمكن التشكيل وتحويل الخشب أكثر من البلاستيك.





وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن تلوين الخشب هو أكثر الأمور تعقيدا، موضحة: بنقوم بطلاء الخشب ويترك لمدة 14 يوم تقريبا، ومن ثم نقوم بطلائه بمادة حافظة حتى لا يحدث له أي تقشيرات.





وأوضحت أن الأمر في البداية كان بمثابة هواية وموهبة ولكن مع الوقت قامت بتحويل الموضوع وجعلته باب رزق خاص بها، مضيفة: أن هناك العديد من الأشكال يمكن أن نصنعها من الخشب.



