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حوادث

لبيعها لشركات السياحة.. مدير مخازن بجهة حكومية يختلس 9 آلاف تذكرة للمعابد الأثرية

السبت 03/أبريل/2021 - 12:24 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام  بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير مخازن – أمينة مخزن" بإحدى الجهات الحكومية بإرتكاب العديد من المخالفات المالية التى أضرت بأموال جهة عملهما.

وأوضحت التحريات أن المتهمينى إستغلا طبيعة عملهما، وقاما بإختلاس عدد من التذاكر الموقوف العمل بها بإجمالى (9151) تذكرة - تخص معابد ومناطق أثرية مختلفة بمحافظة الأقصر - وبيعها لشركات السياحة ، وحرصًا منهما على عدم إكتشاف الواقعة قاما بإختلاس تلك التذاكر بكعوبها من الدفاتر.

كما أشارت التحريات إلى قيامهما بإختلاس (40) دفتر تذاكر مخصصة للبيع لشركات السياحة ، وحرصًا من المتهمين على عدم إكتشاف الواقعة قامت المتهمة الثانية بإثبات إرسال تلك الدفاتر للمطبعة لتصحيحها على خلاف الحقيقة، وأضرا عمدًا بأموال جهة عملهما ، وتم التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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