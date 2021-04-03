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توك شو

لواء بحري يكشف آخر مستجدات تطوير الموانئ في مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 12:28 م
السفينة الجائحة
السفينة الجائحة
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ياسمين القصاص
قال اللواء بحري عصام بدوي، إن "الجميع اشتغل بروح معنوية عالية وأمل كبير، حتى روح الدعابة لم تغب عنهم رغم الظروف الصعبة".

وأضاف "اللواء عصام بدوي"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس أديرت باحترافية عالية، وفي ظل تكاتف الجميع سواء العاملون على الكراكات أو القاطرات أو الحفار على البر.

وأشار، إلى أن العنصر البشري في قناة السويس مدرب على نماذج محاكاة، مشيرا إلى أن قوة الشد كانت ناقصة حتى جاءت قاطرتان من الشمال وقاطرة من الجنوب، مع المد والجزر وعمليات التكريك، تم تعويم السفينة بنجاح.

وأوضح، أن جميع الخبراء البحريين توقعوا تخفيف السفينة وهذه مشكلة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن المركب لم تصاب السفينة بخدش إضافة إلى أن أزمة قناة السويس أكدت أنه لابديل لها لحركة التجارة العالمية، وأثبتت أنها أقصر وأمن ممر ملاحي.

وأكد، أن الهيئة تهتم بشكل أساسي بتدريب العنصر البشري ، مؤكدا أن المنظومة الإلكترونية لقناة السويس جيدة جدا، موضحا أن من المخطط أن تستحوذ قناة السويس على نسبة عالية من حركة التجارة العالمية ، خصوصا بعد انتهاء الأزمة.
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