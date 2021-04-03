لواء بحري يكشف آخر مستجدات تطوير الموانئ في مصر

قال اللواء بحري عصام بدوي، إن "الجميع اشتغل بروح معنوية عالية وأمل كبير، حتى روح الدعابة لم تغب عنهم رغم الظروف الصعبة".







وأضاف "اللواء عصام بدوي"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس أديرت باحترافية عالية، وفي ظل تكاتف الجميع سواء العاملون على الكراكات أو القاطرات أو الحفار على البر.





وأشار، إلى أن العنصر البشري في قناة السويس مدرب على نماذج محاكاة، مشيرا إلى أن قوة الشد كانت ناقصة حتى جاءت قاطرتان من الشمال وقاطرة من الجنوب، مع المد والجزر وعمليات التكريك، تم تعويم السفينة بنجاح.





وأوضح، أن جميع الخبراء البحريين توقعوا تخفيف السفينة وهذه مشكلة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن المركب لم تصاب السفينة بخدش إضافة إلى أن أزمة قناة السويس أكدت أنه لابديل لها لحركة التجارة العالمية، وأثبتت أنها أقصر وأمن ممر ملاحي.





