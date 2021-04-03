جلسة حوارية بالأعلى للإعلام لمناقشة استعدادات وزارة التموين لرمضان فى ظل كورونا

يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى جلسة حوارية اليوم مع وزير التموين استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان فى ظل جائحة كورونا.





ويستقبل الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير التموين الدكتور على المصيلحى بمقر المجلس فى ماسبيرو؛ لمناقشة استعدادات شهر رمضان فى ظل جائحة كورونا، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.





ويتحدث الوزير، عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا ومدى توافر السلع الاستراتيجية وجود مخزون لها وكذلك دور الوزارة في رمضان والتخفيضات التي ستقدمها لخدمة المواطنين، ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.