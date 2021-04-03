قرار عاجل من السعودية بشأن السيارات المستعملة

قررت الجمارك السعودية، اليوم السبت، منع استيراد السيارات المستعملة، وحظر دخولها إلى المملكة العربية السعودية.





وقالت الجمارك السعودية إنه تقرر أن يكون آخر موديل يسمح بدخوله للمملكة هو عام 2016.





وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، إنه "يُمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير".



