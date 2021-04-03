العراق يعزز أسطوله الجوي بطائرتي إيرباص

أعلنت وزارة النقل العراقية، قرب وصول طائرتين من نوع ايرباص الى العراق، من ضمن عقد مع الشركة العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين الخفاجي اليوم السبت أن "الاتفاقية مع شركة ايرباص العالمية ليست جديدة، لكن تم مؤخرًا التواصل والتفاوض معها عبرو الاونلاين، حول ارسال طائرتين من هذه الشركة لتعزيز اسطول الخطوط الجوية العراقية".

الخفاجي أوضح أنه "من المقرر أن تصل قريبًا الطائرتان من شركة ايرباص، واللتان تعدان من الطرازات الحديثة للشركة".

يشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية تأسست عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية حين قررت هيئتها الادارية عام 1938 استثمار فائض حملة التبرعات الوطنية الشاملة التي أثمرت في تمكين القوة الجوية العراقية آنذاك من شراء 15 طائرة قاصفة ومقاتلة إيطالية (بريدا وسافوي) وكان الفائض مقداره 23000 دينار عراقي مكنها من شراء ثلاثة طائرات بريطانية (دي هافيلاند دراغون رابيد) وصلت بغداد بتاريخ 10 / 1 / 1938 وباشرت رحلاتها إلى كل من إيران وسوريا وبقيت مصلحة الخطوط الجوية العراقية تابعة للجمعية لغاية 1 / 1 / 1946 حين ضمتها الحكومة لمصلحة السكك الحديدية، ومن أهم الشخصيات التاريخية التي تولت ادارتها صباح نوري السعيد.

لم تؤثر حرب الخليج الأولى على رحلات الخوط الجوية العراقية ولكن بعد حرب الخليج الثانية توقفت الرحلات بصورة شاملة نتيجة فرض الحصار الدولي على العراق من قبل الأمم المتحدة.

وقبل غزو العراق 2003 كان العراق يمتلك 17 طائرة لنقل المسافرين وتم نقل معظمها إلى أماكن سرية أو دول مجاورة مثل الأردن وتونس وإيران.

وبعد غزو العراق 2003 وتحديدًا في 30 أيار 2003 قررت الخطوط الجوية العراقية مزاولة رحلاتها العالمية وكانت أول رحلاتها في 3 تشرين الأول 2004 من بغداد إلى عمان عاصمة الأردن وفي 6 تشرين الثاني 2004 تمت رحلة بين بغداد وطهران في إيران.

منذ آب 2005 قامت الخطوط الجوية العراقية برحلات إلى دمشق وعمان والكويت وبيروت والقاهرة وطهران ومشهد ودبي وإسطنبول وأنطاليا وستوكهولم وكوبنهاغن ودوسلدورف وجدة واثينا وكراتشي والمنامة وفرانكفورت ولندن إضافة إلى الرحلات الداخلية بين المدن الرئيسة الكبيرة في العراق مثل بغداد والبصرة والموصل والنجف واربيل والسليمانية.

في عام 2008 قامت الحكومة العراقية بالتعاقد مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 40 طائرة جديدة من طرازيها الجديدين 737 و787 دريملاينر مع حق شراء 15 طائرة اضافية بقيمة كليّة للعقد بلغت 5،5 مليار دولار.

كما وقّعت الحكومة العراقية عقدا مع شركة بومباردييه الكندية لشراء 10 طائرات من طراز سي آر جيه 700 ذات الحجم المتوسط أو الإقليمي مع حق شراء 10 طائرات أخرى مستقبلًا.