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برلمان

تعرف على مصادر إيرادات نقابة المهندسين بالقانون الجديد قبل مناقشته بمجلس الشيوخ

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:03 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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محمد الشعراوي
يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة، هذا الأسبوع ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على القانون بعدما استعرضـــــت اللجنة مشـروع القــانون، وبعد المناقشـت المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.

وحدد مشروع قانون نقابة  المهندسين إيرادات النقابة والتي تتكون من:

• رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها فى القانون.

• رسوم القيد والاشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الإدارية وتحدد هذه الرسوم  فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة 25 ألف جنيه.
 
• ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
 
• ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهدايا وتبرعات.
 
• حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
 
• حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتاكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
 
• أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.
 
• حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون.
 
• إيرادات الاستشارات والاستثمارات التى تجريها النقابة.
 
• جميع الموارد الأخرى المشروعة التى يوافق عليها مجلس النقابة.

وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدا أو عن طريق  الدفع الإلكتروني
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