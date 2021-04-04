قيمة الرسوم الجديدة المفروضة على عضو نقابة المهندسين لصندوقها

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة، هذا الأسبوع ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.





وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد وافقت على القانون بعدما استعرضـــــت مشـروع القــانون، وبعد المناقشـات المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.





وحددت المادة 54 من مشروع قانون نقابة المهندسين قيمة الرسوم التي يدفعها عضو النقابة للصندوق، حيث نصت على انه يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدا او عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم إشتراك مقداره:





1 مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه 5 سنوات فأقل

2 مبلغ مائة وخمسين جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات

3 مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من 10 سنوات حتى 15 سنه

4 مبلغ مائتي وخمسين جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنه.





ويلتزم طالب القيد بقيمة الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد ويجوز للعضو أن بؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية