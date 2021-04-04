ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قيمة الرسوم الجديدة المفروضة على عضو نقابة المهندسين لصندوقها

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:49 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
محمد الشعراوي
يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة، هذا الأسبوع ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد وافقت على القانون بعدما استعرضـــــت مشـروع القــانون، وبعد المناقشـات المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.

وحددت المادة 54 من مشروع قانون نقابة المهندسين قيمة الرسوم التي يدفعها عضو النقابة للصندوق، حيث نصت على انه يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدا او عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من  كل عام رسم إشتراك مقداره:

1 مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه 5 سنوات فأقل
2 مبلغ مائة وخمسين جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات
3 مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من 10 سنوات حتى 15 سنه
4  مبلغ مائتي وخمسين جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنه.

ويلتزم طالب القيد بقيمة الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد ويجوز للعضو أن بؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أحلى من المحلات.. طريقة عمل شكلمة في المنزل

الأهلي يتدرب بدون راحة استعدادا لـ سيمبا التنزاني

مصرع 3 أشخاص برصاص لصوص مجهولين بنجع حمادى

الحريري يعلن تضامنه الكامل مع الأردن وقرارات الملك عبد الله

الأعلى للآثار يكشف عن اسم صاحب فكرة نقل المومياوات الملكية..فيديو

شاهد| التكنولوجيا تكشف كيف قتل الملك سقنن رع واغتيل رمسيس الثالث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة

كوارث نقع فيها عند تعليم الأطفال الصيام .. ونصائح مجربة تجعلهم يلتزمون به

بسبب بوليصة تأمين.. أم تجبر طفلها على تناول جرعة زائدة من مواد مخدرة