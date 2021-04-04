فشل في إعادتها إلى عصمته فذبحها .. تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها في بورسعيد

شهد حى المناخ بمحافظة بورسعيد جريمة بشعة، حيث أقدم رجل على ذبح طليقته داخل حجرتها وبجوار ابنهما الذي خلد إلى النوم فى نفس الغرفة ولا يدرى أحد إن كان الطفل البالغ من العمر ٧ سنوات شاهد الجريمة ويحاول نسيانها أم أن الله قد من عليه بالنوم العميق حتى لا يظل طيلة حياته يتذكر تلك اللحظة البشعة.





رصد صدى البلد الأحداث لكشف الحقائق من داخل منزل أسرة "إسراء إبراهيم التابعي"، صاحبة الـ 26 عاما التي لقيت مصرعها داخل منزلها بنطاق حي المناخ، بعد أن نجح رجال مباحث مديرية أمن بورسعيد، القبض على طليقها والمتهم بقتلها، كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "سكين".





القصة كما ترويها ام القتيلة ان نجلتها كانت فى صدام ومشاكل مع طليقها منذ بداية الزواج ، يوم اقدم على بيع سكن الزوجية بعد اقناعهما بانه سيشترى سكن بديل فى منطقة اقل سعرا وتاكسي يعمل عليه ليتكسب منه.





وبالفعل باع الزوج السكن واشترى اخر ولكنه سجله باسمه منفرد ليضيع حق ابنتها ومن هنا بدأت المشاكل والتى وصلت لحد الضرب والإهانة و السب و التعدى على ابنتها وطالتها هى شخصيا وزوجها والد القتيلة وابنهما شقيق القتيلة المعاق ذهنيا .





وتواصل الأم المكلومة روايتها بان القاتل ظل على مدار ٦ سنوات يحاول رد القتيلة إلى عصمته بكل السبل فتارة بالتهديد وأخرى بالوعيد وثالثة بالضرب ورابعة بمحاولة إقناعها بانه سيكتب لها نصف الشقة ويطلق زوجته الأخرى التى تزوجها بعد طلاق القتيلة .





وتصل الأم إلى ليلة الحادث فتقول عادت ابنتي من لقاء جمعها بطليقها بمكتب المحامي استمر ساعات فى محاولات لحل المشكلة ودخلت غرفتها واغلقتها عليها طالبة ان تتركها امها تنام حتى الصباح وبعدها ستروى لها تفاصيل لقاء المحامي واخذت ابنها لينام بجوارها .





وقالت والدة قتيلة بورسعيد "إسراء إبراهيم"، إنها استيقظت صباحًا، علي صوت زوجها يسألها عن ابنته التي اختفت من المنزل ولم يجدها في غرفتها ونجلها "يامن" نائم علي سرير الغرفة.





وأضافت، أنها بالدخول إلي الغرفة وجدتها ملقية علي الأرض وعليها آثار دماء، فصرخت واستغاثت بجيرانها وبطلب الإسعاف علمت أنها فارقت الحياة.





وبدموع الحسرة علي رحيل نجلته، قال والدها "إبراهيم التابعي"، إنه استيقظ صباح الواقعة وذهب لغرفة ابنته يطمئن عليها فلم يجدها فتوقع أنه لم يراها لضعف نظره، فأخبر زوجته للبحث عنها.





واكد الاب المكلوم ان كاميرات المراقبة للمحال الموجودة بالمنطقة رصدت الطليق القاتل وقت دخوله العمارة القاتن بها المجنى عليها فى وقت وقوع الجريمة، لافتا إلى انه يتوقع ان من فتح له الباب ابنته المجنى عليها ظنا منها انه جاء ليصلح الامور وينفذ وعده بان يكتب لها نصف الشقة باسمها ولكنه سرعان ما غدر بها واجهز عليها بلا رحمة او شفقة بها و بابنهما النائم في نفس الغرفة بجوار والدته .





وطالب الأب المكلوم بالقصاص لمقتل ابنته علي يد طليقها علي حسب أقوالهم و التى مازالت التحقيقات تجرى معه بالنيابة العامة بعد إرشاده عن السلاح المستخدم فى الجريمة وهاتف المجنى عليها المحمول و الذي استولى عليه عقب الجريمة .



