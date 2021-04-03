بعد كشفها سبب فسخ خطوبتها .. أجرأ إطلالات نسرين طافش تكشف عن جمالهما

تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد كشفها عن انها فسخت خطبتها بسبب عدم التوافق الروحي والنفسي بينها وبين خطيبها رغم انه شخص محترم.

وتتميز الفنانة نسرين طافش ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.

وتابعت «نسرين» خلال استضافتها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي على على «نجوم fm» عن تفكيرها في الزواج:«القطط اللى عندى في البيت استفزونى وحسيت إنى عايزة أبقى أم، وكنت جادة في موضوع الجواز، ولكن انصدمت من عدم وجود تكامل فكرى مع خطيبى، فقررت الانفصال عنه.