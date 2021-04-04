سعر الذهب اليوم 4-4-2021



استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-4-2021،بدون أي تغيير مقارنة بما كانت عليه الأعيرة الذهبية لدي محلات الصاغة مساء الجمعة الماضي.





وبحسب موقع " إيجيبت جولد"، فقد بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بين اعيرة الذهب نحو 756 جنيها كأعلي سعر .





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بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 648 جنيها كأعلي سعر .





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 864 جنيها .





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة في أعيرة الذهب نحو 504 جنيها .





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6048 جنيها و أوقية الذهب نحو 26.9 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 864 ألف جنيه.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.