اقتصاد الإمارات.. مستثمرون إماراتيون وأمريكيون يبحثون المحفزات الاقتصادية

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، أن الفعالية ستقام على فترتين، حيث ستقدم الفترة الصباحية منصات أعمال ثنائية، يجتمع من خلالها المشاركون في الحدث من كبار المستثمرين في الدولة، مع نظرائهم من مدراء الأصول الأمريكية، وذلك عبر منصة البعثة التجارية الافتراضية الأمريكية.





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تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع المكتب التجاري للسفارة الأمريكية، وإدارة التجارة الدولية بوازرة الخارجية الأمريكية، اجتماعا افتراضيا يوم الأربعاء المقبل يجمع كبار المستثمرين في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، مع البعثة التجارية الافتراضية لمدراء صندوق الأصول البديلة الأمريكية .أما في الفترة المسائية، فستنظم غرفة أبوظبي ندوة افتراضية، ويشارك في تقديمها كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك لتقديم عرض خاص حول أهم المناخات الاستثمارية وماهية بيئة العمل المثالية التي توفرها حكومة أبوظبي لجذب المستثمرين الأجانب والاستثمارات المباشرة، كما سيتم استعراض المحفزات الاقتصادية التي تعزز من فرص الاستثمار وعقد الشراكات والمشاريع التجارية المختلفة.جدير بالذكر أن غرفة أبوظبي تتبنى تنظيم هذا الحدث التجاري الاستثماري اطلاقا من حرصها على إيجاد بيئة أعمال تجارية حرة ومتنوعة، تتيح فرص التعارف وتبادل المعلومات والبيانات بين كبرى الشركات الاستثمارية في إمارة أبوظبي، ونظرائها من الشركات أصحاب صناديق الأصول الرائدة في الولايات المتحدة.وستشارك في الاجتماع 15 شركة من مديري صناديق الأصول البديلة الرائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب كبار المستثمرين في الدولة، بتقنيات افتراضية توفر الوقت والجهد، لإدارة الأموال والاستثمارات بطرق جديدة وعوائد مجدية