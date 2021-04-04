طلب إحاطة بشأن تردى الأوضاع فى مستشفى الحسينية المركزي

تقدم النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بشأت تردى الأوضاع الصحية فى مستشفى الحسينية المركزى بمحافظ الشرقية.

أشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة بسبب ضعف كفاءة الأطباء فى مستشفى الحسينية المركزى ، الأمر الذى لايؤهل المستشفى للقيام بدورها على أكمل وجه.

كما طالب عضو لجنة الصحة البرلمان بضرورة تفعليل خدمة الزمالة "شهادة الزمالة الدراسية" لجذب الأطباء ، فى ظل نقص عدد الأطباء فى مستشفى الحسينية المركزى بمحافظة الشرقية.

وكان قد وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون أحكام القطن.





فيما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.