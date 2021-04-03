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رياضة

حسام حسن يستعيد ذكريات مع الفراعنة .. صور

السبت 03/أبريل/2021 - 11:11 م
حسام حسام
حسام حسام
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محمد بدران


استعاد حسام حسن نجم الاهلي والزمالك السابق ذكريات مع المنتخب المصري وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" 


ونشر "حسام حسن"، مجموعة له من الصور المختلفة بتيشيرت منتخب مصر، نالت اعجاب متابعيه.


وبدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ) .



أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع كل من أنجولا، الجابون وليبيا حيث تنطلق التصفيات في شهر أكتوبر 2020 وتنتهي في شهر نوفمبر 2021.


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