سعر الدولار اليوم 4-4-2021



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثالث علي التوالي في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-4-2021، وذلك منذ ؛الخميس السابق علي مستوي البنوك المصرية





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.







اقرأ أيضا:

بلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع لدي بنكا التجاري وفا إيجيبت، العربي.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15,64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، مصر، الاسكندرية".





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك" الاستثمار العربي،العقاري المصري العربي، الأهلي اليوناني،العقاري المصري العربي".









وسجل سعر الدولار مقابالجنيه نحو 14.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " مصر إيران للتنمية ، المصرف المتحد، أبوظبي الاول،التجاري الدولي، قطر الوطني الاهلي، اتش اس بي سي، كريدي أجريكول،مصرف أبوظبي الاسلامي، بلوم، التنمية الصناعيةـ قناة السويس، المشرقـ، الاهلي الكويتي، البركة، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، الكويت الوطني ABC، المصري لتنمية الصادارت".





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو15.67 جنيه لشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنك الأهلي المتحد.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه لشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنكا الإمارات دبي الوطني، القاهرة.





بلغ سعر الدولار مقابلل الجنيه نحو 15.69 جنيه لشراء و 15.79 جنيه للبيع في بنك عودة







بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع في بنك سايب.





وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي حيث سجل 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.



