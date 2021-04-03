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أخبار البلد

رغدة السعيد : توقيت نقل المومياوات بعد إنجاز تعويم السفينة أعطاه رونقا أكبر

السبت 03/أبريل/2021 - 07:53 م
صدى البلد
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منار نور
علقت الإعلامية رغدة السعيد علي الحدث التاريخ الذي تشهده مصر اليوم . 

وغردت رغدة السعيد  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : توقيت الحدث واللي صادف بعد انجاز تعويم السفينة من تدابير ربنا بجد اعطي للحدث رونق أكبر و أكبر  ⁧‫#مصرعظيمة‬⁩ ⁧‫#موكبالمومياوات_الملكية‬⁩

تتجه الأنظار  اليوم الى  ميدان التحرير قبل دقائق من نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مقرها النهائي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كأبرز حدث تشهده مصر والعالم .
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