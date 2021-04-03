رغدة السعيد : توقيت نقل المومياوات بعد إنجاز تعويم السفينة أعطاه رونقا أكبر

علقت الإعلامية رغدة السعيد علي الحدث التاريخ الذي تشهده مصر اليوم .
وغردت رغدة السعيد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : توقيت الحدث واللي صادف بعد انجاز تعويم السفينة من تدابير ربنا بجد اعطي للحدث رونق أكبر و أكبر #مصرعظيمة #موكبالمومياوات_الملكية
تتجه الأنظار اليوم الى ميدان التحرير قبل دقائق من نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مقرها النهائي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كأبرز حدث تشهده مصر والعالم .
توقيت الحدث و اللي صادف بعد انجاز تعويم السفينة من تدابير ربنا بجد اعطي للحدث رونق أكبر و أكبر #مصر_عظيمة #موكب_المومياوات_الملكية— ﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) April 3, 2021