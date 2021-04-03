علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع

يحدث الفتق عندما يندفع عضو داخلي من خلال نقطة ضعيفة في عضلاتك أو أنسجتك، هناك عدة أنواع من الفتق التي يمكن أن تعاني منها، بما في ذلك الفتق الإربي، الفتق الفخذي، الفتق السري، الفتق الحجابي، وإذا كان لديك فتق، فمن المهم معالجته بسرعة.

أنواع الفتق

الفتق الإربي والفخذي ناتج عن ضعف العضلات التي قد تكون موجودة منذ الولادة، أو مرتبطة بالشيخوخة والإجهاد المتكرر على مناطق البطن والأربية، قد يكون هذا الإجهاد ناتجًا عن المجهود البدني أو السمنة أو الحمل أو السعال المتكرر أو الإجهاد في المرحاض بسبب الإمساك .





وقد يصاب البالغون بالفتق السري عن طريق إجهاد منطقة البطن، أو زيادة الوزن، أو السعال الثقيل طويل الأمد، أو بعد الولادة.





سبب الفتق الحجابي غير مفهوم تمامًا، لكن ضعف الحجاب الحاجز مع تقدم العمر أو الضغط على البطن يمكن أن يلعب دورًا.