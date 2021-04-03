علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع

يحدث الفتق عندما يندفع عضو داخلي من خلال نقطة ضعيفة في عضلاتك أو أنسجتك، هناك عدة أنواع من الفتق التي يمكن أن تعاني منها، بما في ذلك الفتق الإربي، الفتق الفخذي، الفتق السري، الفتق الحجابي، وإذا كان لديك فتق، فمن المهم معالجته بسرعة.
أنواع الفتق
الفتق الإربي والفخذي ناتج عن ضعف العضلات التي قد تكون موجودة منذ الولادة، أو مرتبطة بالشيخوخة والإجهاد المتكرر على مناطق البطن والأربية، قد يكون هذا الإجهاد ناتجًا عن المجهود البدني أو السمنة أو الحمل أو السعال المتكرر أو الإجهاد في المرحاض بسبب الإمساك .
وقد يصاب البالغون بالفتق السري عن طريق إجهاد منطقة البطن، أو زيادة الوزن، أو السعال الثقيل طويل الأمد، أو بعد الولادة.
سبب الفتق الحجابي غير مفهوم تمامًا، لكن ضعف الحجاب الحاجز مع تقدم العمر أو الضغط على البطن يمكن أن يلعب دورًا.
الفتق الإربي :
وفقا لموقع "clevelandclinic"، أن الفتق الإربي يحدث للرجال ، القناة الأربية هي ممر للحبل المنوي والأوعية الدموية المؤدية إلى الخصيتين، وفي النساء تحتوي القناة الأربية على الرباط المستدير الذي يدعم الرحم. في الفتق الأربي، تندخل الأنسجة الدهنية أو جزء من الأمعاء في الفخذ أعلى الفخذ الداخلي، هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الفتق، ويصيب الرجال أكثر من النساء.
الفتق الفخذي :
يبرز النسيج الدهني أو جزء من الأمعاء إلى أعلى الفخذ في الجزء العلوي من الجزء الداخلي من الفخذ، الفتق الفخذي أقل شيوعًا من الفتق الإربي ويؤثر بشكل رئيسي على النساء الأكبر سنًا.
الفتق السري :
يندفع النسيج الدهني أو جزء من الأمعاء عبر البطن بالقرب من السرة.
الفتق الجراحي :
تبرز الأنسجة من خلال موقع ندبة في البطن من عملية جراحية في البطن أو الحوض.
فتق الحجاب الحاجز :
جزء من المعدة يندفع إلى أعلى داخل تجويف الصدر من خلال فتحة في الحجاب الحاجز (الصفيحة الأفقية للعضلة التي تفصل الصدر عن البطن).
ما هي أعراض الفتق؟
يمكن أن ينتج عن الفتق في البطن أو الفخذ نتوء أو انتفاخ ملحوظ يمكن دفعه مرة أخرى ، أو يمكن أن يختفي عند الاستلقاء، قد يؤدي الضحك أو البكاء أو السعال أو الإجهاد أثناء حركة الأمعاء أو النشاط البدني إلى ظهور الورم مرة أخرى بعد دفعه للداخل.
وتشمل المزيد من أعراض الفتق :
تورم أو انتفاخ في الفخذ أو كيس الصفن (الحقيبة التي تحتوي على الخصيتين).
زيادة الألم في موقع الانتفاخ.
ألم أثناء الرفع.
زيادة حجم الانتفاخ بمرور الوقت.
شعور مؤلم خفيف.
الشعور بالامتلاء أو علامات انسداد الأمعاء.
كيف يتم علاج الفتق؟
عادة لا تتحسن الفتق من تلقاء نفسها، وقد تكون الجراحة هي الطريقة الوحيدة لعلاجها، سيوصي طبيبك بأفضل علاج لمعالجة الفتق، وقد يحيلك إلى الجراح.،إذا اعتقد الجراح أنه من الضروري إصلاح الفتق، فسيقوم الجراح بتخصيص طريقة الإصلاح التي تلبي احتياجاتك على أفضل وجه.
في حالة الفتق السري عند الطفل، قد يوصى بإجراء عملية جراحية إذا كان الفتق كبيرًا أو إذا لم يلتئم في سن 4 إلى 5 سنوات، بحلول هذا العمر يمكن للطفل عادة تجنب المضاعفات الجراحية.
إذا كان أحد البالغين مصابًا بفتق سري، فيوصى عادةً بإجراء الجراحة لأن الحالة لن تتحسن على الأرجح من تلقاء نفسها كما أن خطر حدوث مضاعفات أعلى.