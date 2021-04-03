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مرأة

كيفية زيادة فرص نجاح الحقن المجهري .. نصائح بسيطة

السبت 03/أبريل/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
صرح الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى عمليات الحقن المجهرى والأمراض النسائية وعلاج العقم، أن الذين يخططون لإنجاب طفل من خلال عملية الحقن المجهرى يجب عليهم اتباع بعض الإجراءات الأساسية، وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالمعادن والفيتامينات، مثل الحبوب الكاملة والخضروات ذات الأوراق الخضراء والفواكه ذات الألوان المختلفة والبقوليات.

ونصح الدكتور أحمد عاصم الملا، في تصريحات صحفية، النساء اللائى تخططن لعملية الحقن المجهرى بتناول فيتامين مثل حمض الفوليك، وتجنب التدخين أو التواجد بالقرب من المدخنين، وتجنب الأطعمة غير الصحية المليئة بالدهون المشبعة والأطعمة المقلية، والقيام بتمارين خفيفة وتجنب الرياضات العنيفة، والحصول على قسط وافر من الراحة وتجنب الإجهاد البدني أو العقلي.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا أن تقنية الحقن المجهرى هى تطور لعملية بدأت فى الثمانينيات وهى أطفال الأنابيب، وكانت قد وصفت أساسا لعلاج تأخر الحمل بسبب عيوب فى قنوات فالوب، التى تنقل البويضات من المبيض للرحم، أما التجديد الذى أضافته تقنية الحقن المجهرى فهو إدخال الحيوان المنوى إلى داخل البويضة بواسطة إبرة متناهية الصغر.

وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا أن عملية الحقن المجهرى يعتبر تعديل فتح باب الأمل أمام مجموعة كبيرة من المرضى عديمى النطاف بالسائل المنوى، حيث إن نصفهم تقريبا لديه حيوانات منوية قليلة بالخصية، يمكن فقط الاستفادة منها بتقنية الحقن المجهرى.
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