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اقتصاد

اليوم .. انطلاق معارض أهلا رمضان وإجراءات لبيع السلع الأساسية بسعر مخفض.. اعرف التفاصيل

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:02 ص
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
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محمد صبيح
تنطلق اليوم الأحد  معارض أهلا رمضان ضمن  استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية،  لاستقبال شهر رمضان المعظم واستعدادات توفير السلع الرئيسية والموسمية مثل الأرز والزيوت واللحوم والدواجن والبلح وياميش رمضان وغيرها من السلع التي تلقى إقبالا متزايدا من جانب المصريين والتي توفرها معارض أهلا رمضان.

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له، أن معرض أهلا رمضان سوف يبدأ فى الفترة من 4 أبريل إلى 12 من الشهر نفسه، مشيرا إلى وجود 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.

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وأشار المصيلحى خلال اجتماعه مع أصحاب ومديرى السلاسل التجارية والشركات الغذائية أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية  بـ 1252 فرعا منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن فى كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية.

وأكد الوزير وجود 15 سلعة غذائية تتنوع مابين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونه والصلصه والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت مابي إلى 15 فى المائة إلى 35 فى المائة.

وأكد الوزير مشاركة 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة بنفس التخفيضات اضافه الى منافذ جمعيتى لمن لديه الرغبة فى ذلك اضافة إلى المنافذ المتنقلة.

وكشف المصيلحى وجود شنط رمضان أيضا هذا العام بها الــ 15 سلعة المعلن عنها ستشارك فيها الشركة القابضه للصناعات الغذائية بسعر يتفاوت ما بين الــ 75 جنيها إلى 150 جنيها  اضافة الى الكوبونات، اما بالنسبه للسلاسل التجارية فإن الشنط الرمضانيه سيتفاوت سعرها ما بين الـ 60 جنيها إلى 200 جنيه ايضًا.

وأضاف المصيلحى وجود تنسيق كامل بين الوزارة والسادة المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات الثلاث سيشمل التجهيز واختيار الأماكن أيضا فى المناطق الأكثر تكدسا بالمواطنين لتقريب السلع اليه.

وأشار المصيلحى إلى أنه وجه المشاركين فى المعرض بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
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