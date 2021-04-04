طلب إحاطة لإنشاء مستشفيات مركزية فى مركز صان الحجر ومنشأة أبو عمر بالشرقية

تقدم النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى ، عضو لجنة الصحة البرلمان ب طلب إحاطة لإنشاء مستشفيات مركزية فى مركز صان الحجر ومنشأة أبو عمر فى محافظة الشرقية.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة نظرا لعدم وجود الإمكانيات اللازمة لإنشاء مستشفيات مركزية فى مركز صان الحجر ومنشأة أبو عمر فى محافظة الشرقية.

وكان قد وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون أحكام القطن.





فيما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.