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اقتصاد

اقتصاد الإمارات..تعاونية الشارقة ترصد 30 مليون درهم لدعم السلع الاستهلاكية في رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 10:00 م
سلع شهر رمضان
سلع شهر رمضان
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قسم الاقتصاد

رصدت تعاونية الشارقة 30 مليون درهم لدعم أكثر من 20,000 سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ضمن المبادرات المقدمة لتخفيف العبء عن المستهلكين بما في ذلك العروض الخاصة على المنتجات تصل حتى 90 في المائة كما خصصت ميزانية إضافية تبلغ 25 مليون درهم لتخفيض أسعار 15 ألف منتج طيلة العام الجاري.

قال ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة ، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإماراتية " وام"، إنه بناءً على توجيهات حاكم الشارقة ومتابعة سمو ولي العهد الدائمة وجه مجلس إدرة التعاونية بإطلاق حملة " فيض من خير " لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء حيث تحرص تعاونية الشارقة منذ تأسيسها عام 1977 على توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع من خلال 39 فرعًا منتشرة في أنحاء إمارة الشارقة.

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وأوضح أن حملة "فيض من خير " لدعم السلع الرمضانية الأساسية تتضمن أربعة عروض ترويجية متواصلة طيلة الشهر إلى جانب العروض الخاصة التي ستبدأ قبل بداية الشهر الفضيل بأسبوع بنسب تخفيض تصل لأكثر من 90 في المائة على جميع المنتجات الاستهلاكية الأساسية بالإضافة إلى عروض عيد الفطر المبارك ليصل إجمالي العروض الترويجية المخصصة لهذا الشهر ستة عروض.

وعن المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك قال سعادة ماجد الجنيد إن التعاونية بدأت بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية بالدولة بتوزيع المير الرمضاني في صورة سلال غذائية متنوعة تهدف الى تمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية بالتزامن من حلول الشهر الفضيل، مشيرا الى أن التعاونية بادرت بتخفيض أسعار 15 ألف منتج طيلة العام 2021 وخصصت ميزانية إضافية بمبلغ 25 مليونا ضمن استراتيجيتها لتخفيض الأسعار على المتسوقين .

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