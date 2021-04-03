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وزير الآثار يهدي الرئيس السيسي أول مستنسخ للملك الذهبي توت عنخ آمون .. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 08:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
أهدى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نموذجاً مستنسخًا للملك الذهبي توت عنخ آمون وهو يقتل الشر لتأسيس دولة قوية، وتعتبر القطعة رقم 1 من البازار الرسمي لمصنع المستنسخات الأثرية.

وقدم خالد الدكتور خالد العنانى أول تذكرة للمتحف القومي للحضارة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد افتتاحه.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ شرح وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العناني، لما يحتويه متحف الحضارة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مومياوات، الملوك العظام بـ متحف الحضارة، وأكد وزير الآثار أن هؤلاء هم من بنوا التاريخ.
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