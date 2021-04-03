وزير الآثار يهدي الرئيس السيسي أول مستنسخ للملك الذهبي توت عنخ آمون .. فيديو

أهدى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نموذجاً مستنسخًا للملك الذهبي توت عنخ آمون وهو يقتل الشر لتأسيس دولة قوية، وتعتبر القطعة رقم 1 من البازار الرسمي لمصنع المستنسخات الأثرية.

وقدم خالد الدكتور خالد العنانى أول تذكرة للمتحف القومي للحضارة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد افتتاحه.





واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ شرح وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العناني، لما يحتويه متحف الحضارة.



