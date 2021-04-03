لقب يبتعد عن السيدة العجوز.. يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام تورينو





افتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق فيردريكو تشيزا في الدقيقة 13.





وعادل أنطونيو سانابريا النتيجة لصالح تورينو 27، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لتورينو في الدقيقة 46.





وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لصالح يوفنتوس عند الدقيقة 79.





وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 56 في المركز الرابع، وبفارق 9 نقاط كاملة عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل من اليوفي.

سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام تورينو بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي أٌقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.