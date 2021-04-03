بنوا الأهرامات بالفكر والمعرفة| أحمد عز: سر حقيقي للخلود..فيديو

قال الفنان أحمد عز، إن المصريين استطاعوا بناء الأهرامات بالفكر والمعرفة، معقبا: "المصريين قدروا يبنوا الصرح العملاق بالفكر والمعرفة والمهارة".





وأضاف "عز"،: خلال احتفالية الرحلة الذهبية لنفل المومياوات الملكية،:"العقيدة والإيمان هما السر الحقيقي للخلود"، متابعا: "هرم خوفو أهم عجائب الدنيا السبع، ولحد الآن العلماء محتارين في أمره".





وانطلق منذ موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».





وتتجه أنظار العالم اليوم السبت 3 إبريل إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.







