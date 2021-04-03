محكمة المحلة تقضي بإيداع المتهم بقتل والده مستشفى الصحة النفسية

أصدر رئيس محكمة مركز المحلة الكبرى، فى جلستها المنعقدة صباح يوم السبت، إيداع المتهم بقتل والده عن طريق إشغال النيران فيه بسبب خلافات سابقة بينهما مستشفى الصحة النفسية، لحين وصول التقرير الطبى للتأكد من سلامة قواه العقلية، وذلك بناءً على طلب الدفاع تمهيدا للنطق بالحكم.

















كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، تفيد بقيام شاب يدعى " ه . م . م . ي . ال " فى العقد الرابع من عمره بقتل والده المسن عن طريق إشعال النيران فى شقته السكنية بمنشية مبارك، وفر هاربا .









كما انتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، والبحث الجنائى إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب فى الحادث خلافات سابقة بينهم منذ ٢٠ سنة على بيع الشقة والحصول على أموالها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى للكشف الطب الشرعي عليها.





وكشفت التحقيقات أن يوم الحادث حدثت مشادات كلامية بين الأب والأبن تطورت إلى أن قام الثانى بالأعتداء على المجنى عليه ضربا ما أفقده الوعى، وقام بحمله ووضعه على مقعد ثم أشعل المتهم النيران فى الشقة بالكامل باستخدام البنزين لاخفاء معالم جريمته، وفر هاربا.





وعقب تقنين الاجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم.



