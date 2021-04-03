مشهد مهيب.. شاهد | المومياوات الملكية تسير بشوارع القاهرة وصولا إلي متحف الحضارة

أنطلق الأن بالتحرك موكب المومياء الملكية المتجه من المتحف المصري بالتحرير إلي متحف الحضارة بعين الصيرة ويتخلل الموكب العديد من السيارات والعربات الملكية التي تحمل المومياء وسط مشهد مهيب من الأضواء.





حيث يشهد الرئيس السيسي​ احتفالية الرحلة الذهبية لـ22 مومياء ملكية من المتحف المصري​ إلى متحف الحضارة​ في موكب ملكي يبدأ من المتحف المصري متجهًا لميدان التحرير، وميدان سيمون بوليفار، حتى متحف الحضارة بعين الصيرة وترجع المومياوات الملكية​ إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20.



