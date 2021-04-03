ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشهد مهيب.. شاهد | المومياوات الملكية تسير بشوارع القاهرة وصولا إلي متحف الحضارة

السبت 03/أبريل/2021 - 08:43 م
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية تسير بشوارع القاهرة
Advertisements
إبراهيم القادري
أنطلق الأن بالتحرك موكب المومياء الملكية المتجه من المتحف المصري بالتحرير إلي متحف الحضارة بعين الصيرة  ويتخلل الموكب العديد من السيارات والعربات الملكية التي تحمل المومياء وسط مشهد مهيب من الأضواء.

حيث يشهد الرئيس السيسي​ احتفالية الرحلة الذهبية لـ22 مومياء ملكية من المتحف المصري​ إلى متحف الحضارة​ في موكب ملكي يبدأ من المتحف المصري متجهًا لميدان التحرير، وميدان سيمون بوليفار، حتى متحف الحضارة بعين الصيرة وترجع المومياوات الملكية​ إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20.

واضاف الفيديو انه من بين هذه المومياوات 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع