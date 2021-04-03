مجدي أفشه عن فوز الأهلى: لا تراجع ولا استسلام

علق مجدي أفشة علي صعود النادي الاهلي رغم اداءه الضعيف امام المريخ السوداني .





ونشر افشه مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا : الحمد لله مبروك لكل جمهور النادي الاهلي علي الصعود ربما لم تكن اه الافضل لكن الاهم فيها انك لا تخسر وانت سي مباراه ستتذكرها كثيرا لنتعلم منها نعلم تمام مسوليه تمثيل النادي الاهلي لكل اخواتي اللاعبين لا تراجع ولا استسلام احنا الاهلي وهدفنا معروف للامام ياراجل القادم افضل ان شاء الله ".





جدير بالذكر أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق حقق المطلوب اليوم أمام المريخ السوداني بتأكيد تأهله رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق صفحة هذه المباراة للتركيز في المواجهات المقبلة.





وأضاف: «لم نقدم مستوى جيدًا في الشوط الأول من المباراة، ولكن البداية في الشوط الثاني كانت مقبولة إلى حد ما، وفي النهاية حققنا التعادل وتأهلنا رسميا إلى الدور ربع النهائي في البطولة». وأوضح عبد الحفيظ أن مباريات كرة القدم دائمًا تعطي دروسًا في كل المنافسات، واليوم كان درسًا مهمًّا للاعبين بعد التأخر بهدفين قبل إدراك التعادل في الشوط الثاني.





وقال عبد الحفيظ: «أغلقنا صفحة مباراة المريخ، وتركيزنا في الوقت الحالي في مباراة سيمبا التنزاني في ختام منافسات دور المجموعات التي نسعى من خلالها أيضًا للاطمئنان على اللاعبين». وأضاف : «حال فوزنا على سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة سنصل إلى النقطة 11 وهو فأل حسن بالنسبة إلينا، حيث صعدنا الموسم الماضي بنفس الترتيب وتوجنا باللقب، ونفس الأمر أيضًا سبق أن حدث في نسخة 2013 التي توجنا فيها باللقب».











