تكريم فريق الكاراتيه لذوى القدرات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى على الاهتمام بأبنائه، خاصة ذوى القدرات الخاصة.





وكرّم مجلس إدارة الاتحاد السكندري، اليوم، أبطال فريق الكاراتيه بالنادي من ذوى القدرات الخاصة على النتائج المتميزة التي حققها الفريق خلال المنافسات السابقة التي خاضها .



