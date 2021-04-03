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رياضة

تكريم فريق الكاراتيه لذوى القدرات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري

السبت 03/أبريل/2021 - 10:20 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
 حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى على الاهتمام بأبنائه، خاصة ذوى القدرات الخاصة.

 وكرّم مجلس إدارة الاتحاد السكندري، اليوم، أبطال فريق الكاراتيه بالنادي  من ذوى القدرات الخاصة على النتائج المتميزة التي حققها الفريق خلال المنافسات السابقة التي خاضها .

جاء ذلك بحضور كل من بحضور  جاسر شمس المدير التنفيذي و  عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية و الدكتور محمد سنبل مدير النشاط الرياضى و الكابتن وليد السنوسى رئيس جهاز الألعاب الفردية و الكابتن محمد الناضورى رئيس جهاز الكاراتيه.
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