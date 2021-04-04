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اقتصاد

البنك المركزي: 304.9 مليار جنيه أرصدة البنوك في الخارج بنهاية العام الماضي

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج بنهاية العام الماضي إلي 304.9 مليار جنيه مقابل 294.714 مليار جنيه في نوفمبر 2020 ومقارنة بـ 299.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من نفس العام.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة الإقراض والخصم لعملاء البنوك سجلت 2.5 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.45 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ 2.411 تريليون جنيه في أكتوبر 2020.

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ووصلت جملة خصوم رأس المال لـ 175 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 174.7 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ 174.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق.

وسجلت الاحتياطيات ضمن خصوم البنوك نحو 325.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 317.711 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 154.9 مليار جنيه في أكتوبر 2020.

وبلغت جملة المخصصات ضمن خصوم البنوك نحو 162.3 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 158 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 154.9 مليار جنيه في أكتوبر 2020.
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