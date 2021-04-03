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تعليم

أبرزها مهارات العرض والتقديم.. اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن عن دورات تدريبية جديدة

السبت 03/أبريل/2021 - 08:20 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد

 

قال مؤمن أشرف رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة ، إنه تم إطلاق العديد من الدورات التدريبية على منصة "زووم" لتأهيل طلاب الجامعة في مختلف المجالات ، حيث تم طرحها "أونلاين" من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكليات التي أطلقتها الجامعة على أيدي خبراء ومتخصصين ، و تشمل "مهارات العرض والتقديم" و "إعداد السيرة الذاتية" و "اجتياز المقابلة الشخصية" .

 

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن هناك العديد من الأنشطة الأخرى في مختلف المجالات والتي تقام الكترونيا خلال هذه الفترة ، حيث تشمل مجالات التأليف المسرحي والعزف الفردي والغناء الفردي و الشعر ، إضافة إلى الأنشطة الفنية الأخرى والتي تقام بشكل فردي دون تجمعات طلابية .


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وأوضح ، إن هناك دورة تدريبية ستقدمها الجامعة ، قبل انتهاء هذا الفصل الدراسي في "مهارات القيادة الفاعلة" ، وتسعى الجامعة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الدورات في مختلف المجالات والتخصصات .

 

ونوه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة أنه يوجد أيضا العديد من الأنشطة العلمية التي تقام خلال الفصل الدراسي الثاني ، مثل الأبحاث والمسابقات الخاصة بتحقيق مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها الجامعة .

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